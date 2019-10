Banco Bpm capolista a Piazza Affari, verso possibile cessione Profamily

simone borghi 16 ottobre 2019 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

A Piazza Affari corre Banco Bpm che si conquista il primato tra i titoli dell’indice Ftse Mib. Le azioni dell’istituto di credito salgono del 3,4% a 2,16 euro, sovraperformando il Ftse Mib che avanza dello 0,4%. A sostenere le quotazioni contribuisce l'indiscrezione di Bloomberg secondo cui Banco Bpm potrebbe finalizzare la cessione della società di credito al consumo, Profamily, che sarebbe valutata circa 100 milioni di euro. In vendita ci sarebbe il business no-captive di Profamily, in quanto la parte captive è stata venduta a Ducato nel secondo trimestre di quest'anno. Secondo le fonti, i potenziali interessati sarebbero Apollo, Atlas, Alchemy, Chenavari e Christofferson, Robb & Co. Le offerte vincolanti sono previste entro la fine di ottobre.“Banco Bpm ha detto durante la conference call del secondo trimestre che ha iniziato il processo di vendita di Profamily (che ha in pancia 1,3 miliardi di euro di prestiti), che, secondo la banca, potrebbe portare a una riduzione di 1 miliardo di euro di RWA (Risk-Weighted Assets), pari a +20 punti base del CET1 ratio, con un impatto trascurabile sull'EPS” sottolineano gli analisti di Mediobanca, che stimano un “CET1 al 12,3% nel 2019, che potrebbe aumentare fino al 12,5% dopo la cessione di Profamily”. Mediobanca ha una raccomandazione Neutral su Banco Bpm con target price a 2 euro.