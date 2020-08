Banco Bpm ancora su di giri su voglia M&A, titolo vola del 5%

Daniela La Cava 13 agosto 2020 - 12:30

MILANO (Finanza.com)

Continua a Piazza Affari il rally di Banco Bpm sull'onda della rinnovata voglia di M&A tra i titoli del comparto bancario alimentata proprio dalle parole dell'a.d. di Banco Bpm, Giuseppe Castagna. A inizio settimana Castagna ha acceso la voglia di ulteriore risiko affermando che dopo l'operazione Intesa-UBI lo scenario è completamente cambiato e la banca si guarda attorno anche se non c'è al momento alcuna trattativa concreta in corso. Il titolo avanza di oltre il 5% a 1,458 euro. Il consensus degli analisti su Bloomberg indica per Banco Bpm il 35,3% di giudizi Buy e il 35,3% hold, mentre il 29,4% è posizionato sul sell.