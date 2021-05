Banco Bpm accelera nel processo di derisking: prevista cessione sofferenze per 1,5 mld entro giugno

Valeria Panigada 6 maggio 2021 - 18:30

MILANO (Finanza.com)

Banco Bpm ha avviato un’ulteriore accelerazione del processo di derisking attraverso un piano di cessione di crediti non performing per 1,65 miliardi lordi nel corso dei primi tre mesi dell'anno. Per quanto riguarda i crediti deteriorati, in questo ambito, il gruppo ha deciso di proseguire su questa strada con la cessione di 1,5 miliardi di sofferenze entro il mese di giugno per le quali è già stato selezionato il portafoglio e condotta la due diligence. Il perfezionamento di questa operazione comporterà per Banco Bpm un effetto positivo in termini di riduzione dello stock di crediti deteriorati lordi che sono attesi in diminuzione da 8,7 miliardi a 7,2 miliardi.