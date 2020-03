Banco Bpm Castagna: obiettivi al 2023 ambiziosi ma raggiungibili anche in uno scenario macro sfavorevole

simone borghi 3 marzo 2020 - 11:36

MILANO (Finanza.com)

“Il Piano Strategico 2020-2023 viene annunciato oggi, in un contesto sicuramente impegnativo per il Paese, con non poche incertezze sull’outlook macroeconomico 2020” ha dichiarato Giuseppe Castagna, ceo di Banco Bpm, secondo cui “La decisione di rispettare la tempistica originaria dà seguito coerente all’impegno del gruppo di svolgere un ruolo responsabile per l’interno sistema economico, sostenendo i colleghi e le loro famiglie e garantendo pieno supporto ai clienti. Il Piano si caratterizza per obiettivi ambiziosi ma raggiungibili, anche in uno scenario macroeconomico sfavorevole nel 2020”.Le linee guida illustrate da Castagna consistono in “un’attrattiva remunerazione per l’azionista (oltre 800 milioni di euro di dividendi nel periodo), assicurando solidità di capitale e ulteriore miglioramento della qualità dell’attivo; rilancio della produttività commerciale, dando seguito al trend avviato nel 2019 e beneficiando del riassetto e delle sinergie conseguite nel passato triennio. La sostenibilità dei proventi sarà guidata dalla specializzazione di servizi per la clientela private e imprese (in coordinamento con Banca Aletti e Banca Akros) e dall’omnicanalità offerta a clienti family e small business; trasformazione del modello di business (con più di 600 milioni di investimenti in tecnologia e digitalizzazione nel periodo) per garantire sostenibilità e redditività nel futuro; valorizzazione del personale e profondo impegno nel sociale”.Secondo il ceo “Il Piano rafforzerà ulteriormente il posizionamento competitivo di Banco Bpm come solida terza banca del Paese, creando le condizioni ottimali per sviluppare il core business e cogliere al meglio tutte le opportunità future.”