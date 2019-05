Banco Bpm, Castagna: "Vorremmo fare soddisfazioni agli azionisti tra cui distribuire il dividendo"

Alessandra Caparello 29 maggio 2019 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Tra le opzioni migliori per dare soddisfazione agli azionisti c’è anche la distribuzione del dividendo. Così l'amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, nel corso di un colloquio con la stampa estera a Milano."Vorremmo dare qualche soddisfazione ai vari azionisti, non è detto che il dividendo sia l'unica strada, ci sono altri modi, anche l'aumento del prezzo del titolo per esempio, vediamo alla fine dell'anno". “Quello del dividendo, infatti, non è l'unico reward che consideriamo, dipende anche dalla pressione della vigilanza Bce che per ora non si è affievolita” ha concluso Castagna.