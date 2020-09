Banco BPM vola fino a +8% su rumor interesse del Credit Agricole

Titta Ferraro 24 settembre 2020 - 16:58

MILANO (Finanza.com)

Balzo fino a +8,79% per Banco BPM che ha toccato quota 1,3795 euro risultando il miglior performer di tutto il Ftse Mib. A spingere gli acquisti sono le indiscrezioni circa il possibile M&A in Italia di Credit Agricole. Stando a quanto riferisce Bloomberg, la seconda maggiore banca francese ha discusso di banche di piccole e medie dimensioni in Italia e tra i potenziali obiettivi ci sarebbero Banco BPM e Credito Valtellinese (CreVal).Sempre secondo le fonti riportate dall'agenzia stampa statunitense, il Credit Agricole ha esaminato le opportunità in Italia dall'inizio di quest'anno, ma queste considerazioni erano state sospese poiché la pandemia di Covid. Non ci sarebbero stati ancora colloqui formali e l'istituto di credito francese potrebbe scegliere di concentrarsi sulla crescita organica o su un accordo interno.Credit Agricole ha una joint venture nel credito al consumo esistente con Banco BPM,