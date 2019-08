Banco BPM sospeso a -7%, tonfo di oltre il 6% per Unicredit e UBI

Titta Ferraro 9 agosto 2019 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Profondo rosso oggi per il settore bancario. Lo scoppio della crisi di governo, con possibili elezioni anticipate in autunno, ha fatto impennare lo spread con conseguente tonfo delle banche. Dopo la raffica di sospensioni in avvio, il titolo Banco Bpm è nuovamente sospeso per eccesso di ribasso a 1,6825 euro (-7,01%). Cali superiori al 6% per Unicredit e UBI Banca, -5,9% Bper e -4,25% Intesa Sanpaolo.In generale Piazza Affari cede oltre il 2% con Ftse Mib a 20.363 punti (-2,30%). Questa mattina lo spread Btp-Bund si è spinto fino a 235 pb. Il tasso del Btp a 10 anni viaggia all'1,75%. Il premier Giuseppe Conte non ha presentato le dimissioni forzando il passaggio parlamentare della crisi. L'ipotesi più accreditata al momento appare quella di elezioni a ottobre.