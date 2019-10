Banco BPM si sgonfia, quasi -5% dopo rally da M&A

Titta Ferraro 4 ottobre 2019 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

Breve sospensione per eccesso di ribasso per Banco BPM. Il titolo, peggior performer all'intero del Ftse Mib, ha ripreso a contrattare dopo aver sfiorato un calo del 5 per cento a 1,8465 euro. Nei giorni scorsi gli acquisti avevano premiato Banco BPM in scia al rilancio dell'ipotesi di una fusione con UBI Banca, su cui anche il ceo Giuseppe Castagna si è espresso positivamente.Il settore bancario viaggia in calo oggi (-2,2% UBI Banca, -1,4% Bper) complice anche il movimento dei tassi con Btp che viaggia nei pressi dei rendimenti minimi storici sotto 0,8%.