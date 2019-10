Banco BPM perde quota a Piazza Affari mentre Fondazione Crt sale all’1,5%

Alessandra Caparello 24 ottobre 2019 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Perde terreno a Piazza Affari Banco BPM che al momento segna una flessione dell’1,33% a 2,081 euro. Oggi Il Messaggero riporta che la Fondazione Crt ha aumentato la propria quota di partecipazione dall'1% all'1,5% e potrebbe essere disposta ad incrementarla ulteriormente.Secondo il quotidiano il presidente Giovanni Quaglia non esclude ulteriori arrotondamenti in funzione dell’andamento del titolo e dello sviluppo strategico della banca. Quaglia apprezza la gestione della banca e si dichiara d'accordo con le mosse strategiche fino ad ora messe in atto.