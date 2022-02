Banco BPM non fa prezzo, rumor M&A fa scattare acquisti

Titta Ferraro 11 febbraio 2022 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Niente prezzo ancora per Banco BPM, sospeso in Borsa per eccesso di rialzo sul prezzo di controllo con teorico +8%. A spingere gli ordini di buy sul titolo le indiscrezioni stampa che vedono Unicredit pronta a lanciare un'offerta su Banco Bpm". L'ipotesi, scrive Equita SIM, avrebbe un forte razionale industriale in quanto rafforzerebbe in modo significativo il posizionamento competitivo di Unicredit in Italia in termini assoluti (quota di mercato dall`11% al 18%), specialmente al Nord (quota di mercato dal 10% al 20%), riducendo il gap rispetto a Intesa Sanpaolo".