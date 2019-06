Banco BPM miglior titolo sul Ftse Mib, collocato nuovo bond da 500 mln

Titta Ferraro 17 giugno 2019 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

Acquisti convinti oggi sul titolo Banco BPM che primeggia all'interno del Ftse Mib. Il titolo dell'istituto veronese sale dell'1,7% a 1,68 euro. Sponda dal positivo umore di tutto il settore bancario e dalla conclusione del collocamento di un nuovo senior preferred. Dopo l’emissione del senior preferred di marzo per un ammontare di 750 milioni di euro e del subordinato Additional Tier 1 di aprile per 300 milioni di euro, venerdì Banco BPM ha concluso l’emissione obbligazionaria senior preferred con scadenza a 5 anni, per un ammontare di 500 milioni di euro.L’obbligazione paga una cedola fissa del 2,50% e ha un prezzo di emissione pari a 99,384% equivalente a uno spread del 2,80% sopra il tasso swap a 5 anni. L'operazione ha visto una buona domanda, sia dall’Italia che dall’estero, con un totale di circa 90 investitori coinvolti. L’obbligazione, riservata agli investitori istituzionali, fa parte del Programma EMTN di Banco BPM e sarà quotata alla borsa di Lussemburgo con un rating atteso di Ba2 (Moody’s) e di BBB Low (DBRS).