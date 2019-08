Banco BPM la più shortata di Piazza Affari, anche Citadel Europe è short sul titolo

Titta Ferraro 26 agosto 2019 - 08:59

Tornano a quota sette i fondi che hanno posizioni short aperte su Banco BPM. Tra i fondi che hanno posizioni aperte ribassiste sulla banca figura dal 22 agosto anche Citadel Europe LLP con una posizione ribassista dello 0,5%. Complessivamente sono 7 i fondi che hanno posizioni nette corte ("PNC") su Banco BPM per un totale dell'8,02%. Lo si apprende dai dati Consob nella sezione PNC.Le PNC sono un indicatore sintetico che riassume le posizioni corte (ossia le vendite allo scoperto sulle azioni e le posizioni corte in strumenti finanziari derivati e altri strumenti simili) al netto delle posizioni lunghe (ossia gli acquisti di azioni e le posizioni lunghe in strumenti finanziari derivati e altri strumenti simili). Sono oggetto di pubblicazione le PNC che:Sono oggetto di pubblicazione le PNC che sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5%. Queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile (sotto lo 0,5%).