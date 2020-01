Banco BPM in rialzo a Piazza Affari: inizia il toto nomi per il rinnovo del cda

Alessandra Caparello 21 gennaio 2020 - 16:33

MILANO (Finanza.com)

In rialzo a Piazza Affari il titolo di Banco BPM che al momento segna +2,38% a 2,07 euro. All’esame dei consiglieri la relazione dell’advisor Egon Zehnder sui papabili nomi per il nuovo cda che verrà eletto dall’assemblea che verrà convocata il prossimo 4 aprile.La lista dovrà ottenere l’ok della maggioranza altrimenti il cda dovrà riunirsi a breve in modo da poter inviare la lista alla Bce, che dovrà valutare l'idoneità dei candidati. Quesi certa la conferma dell’AD Giuseppe Castagna e l’ingresso di Massimo Tononi come presidente al posto di Carlo Fratta Pasini. Non si ricandiderà il vicepresidente Guido Castellotti, né Cristina Zucchetti, presidente di Zucchetti group.