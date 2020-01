Banco BPM confermerà Castagna ad, indicato Tononi per la presidenza

Titta Ferraro 22 gennaio 2020 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Come da attese della vigilia, c'è la novità Massimo Tononi per la presidenza del nuovo cda di Banco BPM. Confermato invece l'ad Giuseppe Castagna. Ieri il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, riunitosi a Verona sotto la presidenza di Carlo Fratta Pasini - che ha deciso di non ricandidarsi - sentito il Comitato Nomine e con il supporto della società Egon Zehnder, ha approvato la lista dei candidati alla carica di amministratore per gli esercizi 2020-2022. La lista di 15 nomi verrà sottoposta alla prossima Assemblea dei soci in vista del rinnovo dei componenti degli organi sociali in scadenza.Gli altri 13 candidati sono: Paoloni Mauro (Vice Presidente), Mantelli Marina, Comoli Maurizio, Tauro Luigia, Frascarolo Carlo, Torricelli Costanza, Rossetti Eugenio, Pedrollo Giulio, Soffientini Manuela, Anolli Mario, Galbiati Paola, Laudanna Chiara e Rangoni Machiavelli Claudio.