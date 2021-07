Banco BPM, conclusa prima emissione di social bond da 500 mln per finanziare le Pmi colpite da crisi Covid

Valeria Panigada 9 luglio 2021 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Banco BPM ha concluso il collocamento della sua prima emissione di Social Bond (Senior Preferred) destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 15 luglio 2026. L’obbligazione andrà a finanziare un portafoglio selezionato di Pmi a cui sono state concesse erogazioni coperte dalla garanzia pubblica prevista nel Decreto Liquidità per fronteggiare l’emergenza Covid-19. L’emissione è stata sottoscritta da investitori istituzionali, principalmente banche (43%) e fondi (40%), distribuiti geograficamente per il 72% in Italia e per il restante 28% nei principali paesi europei.