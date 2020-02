Banco BPM arriva a -4% dopo stop per eccesso di ribasso

Titta Ferraro 31 gennaio 2020 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Discesa sui minimi intraday per Banco BPM. Dopo un breve stop per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo, il titolo Banco BPM cede oltre il 4% a quota 1,868 euro. A soffrire è tutto il settore bancario dopo la doccia fredda del PIL italiano, sceso a sorpresa nel quarto trimestre 2019. L'Istat stima un -0,3% t/t, che rappresenta il calo congiunturale più marcato dal lontano 2013. Le attese di consensus erano per un progresso dello 0,1% t/t e dello 0,3% a/a.Tra i peggiori di giornata UBI Banca con -3% circa a Bper -2,7%.