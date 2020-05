Banco BPM ancora sotto attacco (-4,7%), titolo precipita ai minimi storici

Titta Ferraro 20 maggio 2020 - 11:29

MILANO (Finanza.com)

Anche oggi forti vendite sulle banche. Soffre in particolare Banco BPM con un calo del 4,7% a 1,03 euro che porta il titolo ad aggiornare i minimi storici. Da inizio anno il saldo di Banco BPM è di circa -49%, tra i peggiori di tutto il Ftse Mib.Ieri ha parlato il ceo della banca, Giuseppe Castagna, che ha collegato la debolezza del titolo (ieri ha ceduto oltre il 7%, ndr) con il fatto che hanno riaperto la possibilità di shortare". Lo short selling è di nuovo possibile a Piazza Affari proprio a partire da ieri dopo che la Consob ha deciso di anticipare la fine del divieto.Castagna, intervenuto in una diretta Instagram sull'account del Sole 24 Ore, ha detto che la revisione del piano arriverà a fine anno quando lo scenario sarà meno incerto."Rimaniamo cauti sulle banche italiane e dell'Eurozona preferendo le banche con un elevato potenziale di assorbimento delle perdite da rischio sovrano", rimarca Mediobanca Securities che su Banco ha rating Underperform con prezzo obiettivo a 1,10 euro per azione.