Banco BPM, Fratta Pasini non si ricandida: rinnovamento è nell'interesse della banca

Titta Ferraro 8 gennaio 2020 - 17:00

MILANO (Finanza.com)

Carlo Fratta Pasini, presidente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, non si ricandiderà in occasione del prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione della banca. La decisione è stata comunicata dallo stesso Fratta Pasini al Comitato Nomine, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.Fratta Pasini, si legge in una nota della banca, ha riferito di aver maturato detta decisione dopo aver considerato attentamente la durata della propria permanenza nella carica e i risultati positivi e, per certi versi, straordinari raggiunti da Banco BPM a tre anni dalla fusione. Il presidente della banca ha inoltre sottolineato l’ineludibile interesse di Banco BPM "a far leva sul prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione per evidenziare al meglio i profili di novità e le future prospettive dell’Istituto, nell’ottica di ottenere un più ampio e rapido riconoscimento dei risultati raggiunti da parte di tutti gli stakeholders della Banca e, in primis, dal Mercato".