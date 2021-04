Banco BPM, Castagna: grazie a risultati positivi 2020 cda propone dividendo 6 centesimi per azione

Redazione Finanza 15 aprile 2021 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

I risultati "positivi" che Banco Bpm ha riportato nel 2020 "hanno consentito al cda di proporre, in linea con le indicazioni in merito ai dividendi della Bce, la distribuzione di un dividendo di 6 centesimi per azione, pari a complessivi 90,9 milioni". E' quanto ha detto Giuseppe Castagna, numero uno di Banco BPM, nel corso dell'assemblea degli azionisti.Castagna ha comunicato anche che "l'ammontare complessivo dei crediti a fronte dei quali la banca ha accordato le misure di moratoria previste dal Decreto Cura Italia e dal Protocollo Abi" è stato pari a 16,1 miliardi, di cui 12,2 miliardi in essere alla data del 31 dicembre".