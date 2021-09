Banco BPM, Castagna fiducioso su ripresa economica: 'moratorie hanno aiutato molto'

Redazione Finanza 20 settembre 2021 - 08:20

"Quest'estate abbiamo registrato una marcata ripresa dei consumi interni. Anche nei settori che erano rimasti più indietro, come turismo, ristorazione, retail. La manifattura da più di un anno sta crescendo molto bene. Le moratorie, va sottolineato, hanno aiutato molto: noi siamo scesi da oltre 16 miliardi a 4,8 miliardi, il che significa che la clientela ha ripreso a pagare i prestiti. Quasi il 75% della clientela esposta per quei 4,8 miliardi ha rating buoni e noi siamo fiduciosi. Sono dati molto confortanti". Così l'AD di Banco BPM, Giuseppe Castagna, nell'intervista che ha rilasciato a Stefano Righi de L'Economia de Il Corriere, in edicola oggi.