Banco BPM, Castagna: 'siamo più forti di prima, tra titoli a maggior capitalizzazione BAMI il migliore nel 2021'

Redazione Finanza 20 settembre 2021 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

"Siamo più forti di prima: i nostri Npl sono al 5,2%, abbiamo tagliato costi e filiali, abbracciando convinti le possibilità del digitale. Ora siamo in grado di camminare in autonomia e il mercato lo ha capito". Così l'AD di Banco BPM, Giuseppe Castagna, nell'intervista che ha rilasciato a Stefano Righi de L'Economia de Il Corriere, in edicola oggi. Castagna ha fatto riferimento anche alla performance del titolo Banco BPM: "nel 2021, tra i titoli a maggior capitalizzazione di Borsa, Banco BPM è stato il migliore e la sua performance è superiore a quella dell'indice bancario italiano ed europeo".