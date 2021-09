Banco BPM, Castagna: 'Mps? Sinceramente non ci abbiamo mai pensato'

Redazione Finanza 20 settembre 2021 - 07:29

Mps? "Sinceramente no". Così l'AD di Banco BPM, Giuseppe Castagna, nell'intervista che ha rilasciato a Stefano Righi de L'Economia de Il Corriere, in edicola oggi. "Proprio perchè veniamo da un'operazione complicata (riferimento alla fusione tra Popolare di Milano e il Banco di Verona). Oltre a considerare aspetti finanziari, di diversa capitalizzazione e dimensione - ha precisato Castagna - Continuiamo peraltro a essere interessati a espanderci in alcune aree geografiche di nostro interesse".