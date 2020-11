Banco BPM: AD Castagna conferma interesse a M&A per rafforzare banca. 'Certo, COVID non aiuta'

Laura Naka Antonelli 6 novembre 2020 - 07:04

MILANO (Finanza.com)

"Non commentiamo i rumor ma siamo interessati a esplorare qualsiasi potenziale mossa che serva a rafforzare ulteriormente la banca". Così il numero uno di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, nel corso della conference call successiva alla pubblicazione del bilancio, rispondendo a una domanda sulle voci relative a negoziati in corso per arrivare alle nozze con Credit Agricole e, in generale, sull'interesse della banca a essere attiva in una eventuale operazione di M&A, dunque si risiko bancario."Siamo molto fiduciosi rispetto ai risultati che abbiamo raggiunto da soli, ma siamo aperti a discutere con chiunque abbia un forte progetto per costruire una realtà solida in Italia, regione in cui siamo più forti: saremo disponibili a parlare con tutti", ha sottolineato l'AD di Piazza Meda, ammettendo tuttavia che la pandemia del Covid "non aiuta, certo. Siamo tutti a casa o in ufficio, è difficile avere contatti. E' complicato, ma vedremo cosa accade".