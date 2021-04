Banco BPM, AD Castagna: 'pronti per una grande fusione, continueremo a conservare nostro Dna'

Laura Naka Antonelli 1 aprile 2021 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

"Banco BPM è pronto per una grande fusione". Così ha detto l'AD di Banco BPM, Giuseppe Castagna, in un'intervista rilasciata a Rosario Dimito, pubblicata su Il Messaggero. "Il contesto bancario attuale non può prescindere dal riflettere su operazioni di M&A. Sono passati quattro anni dalla fusione che ha visto nascere Banco BPM e oggi ci sentiamo pronti per valutare tutte le opzioni verso ulteriori aggregazioni. Banco BPM per storia e per scelta è una banca di prossimità, ed essere oggi la terza banca del Paese ci permette di continuare a svolgere questo ruolo importante per famiglie e imprese. Anche con un'operazione che ci faccia crescere continueremo a conservare questo dna, ma con dimensioni tali da affrontare al meglio lo scenario competitivo che si sta delineando", ha detto Castagna. Al momento sul Ftse Mib di Piazza Affari il titolo Banco BPM segna un lieve rialzo, pari a +0,37%.