Banco BPM (+4%) e UBI guidano impennata banche dopo scampato pericolo procedura infrazione

Titta Ferraro 3 luglio 2019 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

Exploit di Piazza Affari, miglior listino europeo, in scia all'arrivo della conferma che non ci sarà nessuna procedura di infrazione contro l'Italia. Massimi di giornata per il Ftse Mib con un balzo dell'1,9% a 21.800 puntiA sprintare sono anche le banche, rimaste indietro nei giorni scorsi: +4,1% Banco BPM, +3,8% UBI Banca, +2,9% Intesa Sanpaolo e +2,38% Unicredit.In parallelo si assiste a una forte contrazione dei rendimenti dei Btp: il rendimento del BTP a 10 anni è sceso sotto l'1,70% subito dopo la notizia della scampata procedura con conseguente calo dello spread fino a un minimo a 206 pb, nuovo minimo a un anno.