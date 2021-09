Banco BPM-UniCredit, Castagna: 'mai parlato con UCG da quando c'è nuovo ceo' Orcel

Redazione Finanza 20 settembre 2021 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

Banco BPM-UniCredit? "A giugno la Borsa si infiammò", scommettendo su una operazione di risiko bancario che vedesse protagoniste le due banche, ricorda Stefano Righi de L'Economia de Il Corriere, nell'intervista a Giuseppe Castagna, numero uno di Banco BPM.Così ha commentato tuttavia Castagna: "Non abbiamo mai parlato con UniCredit da quando è arrivato il nuovo amministratore delegato (Andrea Orcel). Peraltro, UniCredit ha un dialogo in corso con un'altra banca (Mps) e pertanto non ritengo sia corretto fare alcun commento".in edicola oggi