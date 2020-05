Banche trascinano il Ftse Mib, in volata anche Poste

Titta Ferraro 11 maggio 2020 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari ruggisce in avvio di ottava con il Ftse Mib che avanza dell'1,24% a 17.663 punti. L'ottimismo sui mercati è dettato dall'ulteriore allentamento delle misure di lockdown in sempre più Paesi, anche se alcuni hanno riferito di un rialzo dei nuovi casi di coronavirus. Venerdì Wall Street ha superato indenne il balzo record della disoccupazione, che comunque è risultato meno marcato dele attese e il presidente Trump ha rimarcato che si tratta di un effetto temporaneo.Sul parterre di Piazza Affari si muovono molto bene le banche, grazie anche allo spread in calo dopo che venerdì Moody's ha deciso di rinviare il giudizio sull'Italia, allontanando quindi i timori di un declassamento a junk del merito di credito. Ra i migliori Banco BPM e Bper con rialzi arrivati fino al 3%, salto in avanti del 2,5% per Unicredit, +1,9% UBI e +2,02% Intesa Sanpaolo.Tra gli altri titoli sale bene Poste a +2,64%, così come Mediobanca +2,77%. Oltre +2% anche per Diasorin e Leonardo.