Banche: tasso mutui abitazioni sale all'1,73% ad aprile

Daniela La Cava 11 giugno 2021 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni, comprensivi delle spese accessorie, si sono collocati all’1,73 per cento (1,72 in marzo), mentre quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo al 7,95 per cento (7,98 nel mese precedente). Lo rivela la Banca d'Italia che oggi ha pubblicato l'aggiornamento mensile della pubblicazione “Banche e moneta: serie nazionali”. I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari all’1,19 per cento (1,25 in marzo), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari all’1,80 per cento, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati allo 0,77 per cento. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,32 per cento (0,33 nel mese precedente).