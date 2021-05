Banche: super trimestre, ma il meglio deve ancora venire (analisti)

Titta Ferraro 28 maggio 2021 - 13:43

MILANO (Finanza.com)

La stagione degli utili per le banche europee ha battuto le più rosee aspettative. Nel primo trimestre del 2021, il livello di utile aggregato pre- tax delle banche europee è stato più del triplo rispetto allo stesso trimestre del 2020 e quasi il 20% in più rispetto ai primi tre mesi del 2019. Mark Conrad, portfolio manager di Algebris, rimarca come l’indice bancario europeo, risalito del 30% da inizio anno, rimane a sconto rispetto al termine della stagione degli utili del primo quarto 2019.Le banche europee hanno battuto le aspettative sugli utili del 50%, segnando il terzo trimestre consecutivo in cui le stime sono state battute del 45% o più. "Osservando le stime attuali, pensiamo che le banche europee trattino ancora significativamente a sconto, scambiando su multipli pre-provisionali del 4.5x circa, uno sconto sano rispetto alle medie storiche, ma soprattutto la metà rispetto alle banche statunitensi. Stime alte e valutazioni a sconto è una combinazione tipicamente ideale per fare soldi – in più questo autunno ci aspettiamo rendimenti da dividendo più alti. In conclusione, a nostro avviso, le banche europee hanno ancora molto da offrire", conclude Conrad.