Banche: sofferenze lorde sotto i 90 mld a giugno (-24,3% a/a)

Titta Ferraro 12 agosto 2019 - 11:03

MILANO (Finanza.com)

A giugno i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sono cresciuti dello 0,3 per cento su base annua (1,0 per cento in maggio). Lo rende noto Bankitalia nel report ‘Banche e Moneta’. I prestiti alle famiglie sono cresciuti del 2,4 per cento (2,5 per cento nel mese precedente), mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti dello 0,9 per cento (-0,2 per cento nel mese precedente). I depositi del settore privato sono cresciuti del 3,4 per cento su base annua (3,5 per cento nel mese precedente); la raccolta obbligazionaria è diminuita del 4,9 per cento (-6,9 per cento nel mese precedente).Le sofferenze sono diminuite del 24,3% su base annua (-37,5% in maggio), per effetto di alcune operazioni di cartolarizzazione. In valori assoluti le sofferenze lorde sono scese a giugno a 89,786 miliardi di euro da 92,022 miliardi del mese precedente. In calo anche le nette, passate a 31,591 miliardi da 32,588 miliardi di maggio.