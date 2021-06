Banche: sofferenze calano del 18,3% ad aprile

Redazione Finanza 11 giugno 2021 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile le sofferenze sono diminuite del 18,3 per cento sui dodici mesi (in marzo la riduzione era stata del 18,5 per cento). Lo rende noto la Banca d'Italia nella pubblicazione “Banche e moneta: serie nazionali”. La variazione, spiega Bankitalia, può risentire dell’effetto di operazioni di cartolarizzazione.