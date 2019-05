Banche sbandano insieme allo spread, Unicredit giù del 3%

Titta Ferraro 27 maggio 2019 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

Spread Btp-Bund sui massimi di giornata in area 276 pb e le banche del Ftse Mib pagano dazio accelerando al ribasso. Tra i titoli più in difficoltà spicca la big Unicredit che cede il 2,92%, seguita da Bper con -2,49%, UBI Banca -1,47% e Banco Bpm -1,91%. Quella a contenere maggiormente le perdite è Intesa Sanpaolo (-0,9%) che fino a metà seduta era riuscita a mantenersi in rialzo.Lo spread si è allargato fino a 276 pb con Matteo Salvini che parla della necessità di "coraggio" nei prossimi mesi riferendosi al ministro dell'Economia, Giovanni Tria.Il movimento al rialzo è coinciso anche con l'apertura dell'altro vice premier Luigi Di Maio a "un serio abbassamento delle tasse", con flat tax per il ceto medio.