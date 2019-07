Banche sbandano, allerta spread. UBI Banca e Banco sospese al ribasso

Titta Ferraro 19 luglio 2019 - 13:06

MILANO (Finanza.com)

Ondata di vendite sulle banche di Piazza Affari con sospensioni al ribasso per Banco Bpm e Ubi Banca che sono state sospese per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo. UBi è tornata alle contrattazioni con un calo del 4,4%. Oltre -4% al momento dello stop per banco BPM, -3,4% Unicredit e -2,07% Intesa Sanpaolo.L'accelerazione al ribasso è coincisa con l'impennata dello spread riportandosi a ridosso di quota 200 pb (massimo a 196,9 pb). Il rendimento del Btp a 10 anni è salito all'1,65% circa dal minimo a 1,5 toccato ieri che corrisponde con il livello più basso dal 2016. Il botta e risposta di ieri dei due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno acceso i riflettori su una possibile crisi di governo ed elezioni anticipate. In serata il leader leghista aveva cercato di smorzare i toni smentendo la richiesta un incontro oggi con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questa mattina è stato invece Di Maio a escludere una crisi di governo, chiedendo però un vertice d'urgenza con Salvini già oggi per chiarire la situazione.