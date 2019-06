Banche: redditività in ripresa, ma distante dai livelli pre-crisi (Bankitalia)

Daniela La Cava 25 giugno 2019 - 16:43

MILANO (Finanza.com)

"Laredditività delle banche nell’area dell’euro, sebbene in ripresa, in media resta bassa, distante dai livelli pre-crisi; non si prevede che vi ritorni nell’immediato". Lo ha dichiarato Luigi Federico Signorini, vicedirettore generale della Banca d’Italia, nel corso del convegno ABi Supervision, Risks & Profitability 2019 “Oltre Basilea”. Signorini aggiunge: "il confronto col passato è però in parte ingannevole: gli alti Roe di un tempo celavano rischi mal compresi, e non erano sostenibili. In ogni caso nel breve termine il rallentamento dell’attività economica offre poco spazio alla crescita del margine di interesse. È dunque sulla struttura di costi e ricavi, sul modello di business, che occorre intervenire".