Banche: raccolta da clientela a +8,8% su base annua

Redazione Finanza 16 febbraio 2021 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Inizio anno con il segno più per la dinamica della raccolta complessiva. Secondo quanto reso noto dall’Abi,la raccolta in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine risulta in crescita del +8,8% subase annua. I depositi sono aumentati, nello stesso mese, di circa 181 miliardi di euro rispetto ad un annoprima (variazione pari a +11,6% su base annuale), mentre la raccolta a medio e lungo termine, cioè tramiteobbligazioni, è scesa, negli ultimi 12 mesi, di quasi 23 miliardi di euro in valore assoluto.