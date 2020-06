Banche italiane, Enria (Bce): 'sistema rafforzato ma Npl al 6,7% contro media euro del 3,2%'

Laura Naka Antonelli 23 giugno 2020 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

Il sistema bancario italiano "non è disallineato (rispetto alla media europea), perché si è rafforzato sia in termini patrimoniali, sia come crediti deteriorati. Così il livello di solidità è diventato maggiore, avvicinandosi alla media delle banche europee. Così il numero uno del Consiglio di Vigilanza sulle banche della Bce, Andrea Enria, in un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore."Rimangono limiti strutturali: bassa redditività, costi elevati, carenza d'investimenti in tecnologie avanzate o dipendenza da sistemi obsoleti. Aggiungo che l'opera di pulizia dei bilanci non è ancora completata. In Italia gli Npl sono al 6,7% contro una media del 3,2% nell'area euro"