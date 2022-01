Banche in volata a Piazza Affari, oltre +3% Bper e Banco BPM

Titta Ferraro 26 gennaio 2022 - 11:14

MILANO (Finanza.com)

Strappo al rialzo di Piazza Affari in attesa della Fed con banche in prima fila. Con un Ftse Mib che segna +1,8% circa stamattina, il settore bancario sovraperforma con decisione. In testa Bper con +3,24%, seguita a ruota da Banco BPM con +3,1% in area 2,697 euro. Tra le big si segnala il +2,9% di Intesa Sanpaolo in area 2,56 euro, mentre Unicredit sale del 3,14% a 13,59 euro. Proprio Unicredit sarà la prima tra le banche di Piazza Affari a diffondere i conti 2021. Il cda è previsto domani 27 gennaio, con diffusione del release il giorno successivo prima dell'avvio dei mercati. Gli analisti di Credit Suisse si attendono un utile netto 2021 adjusted di 3,9 miliardi per la banca guidata da Andrea Orcel.