Banche in ordine sparso oggi sul Ftse Mib: -3% Unicredit, in volata Intesa

Redazione Finanza 12 gennaio 2022 - 17:34

MILANO (Finanza.com)

Giornata no per i titoli bancari con Unicredit a guidare i ribassi. Il titolo del gruppo di piazza Gae Aulenti segna oltre -3% in area 13,60 euro. Indiscrezioni uscite ieri vedono Unicredit guardare alla Russia. Nel mirino ci sarebbe Otkritie Bank con un processo di due diligence che potrebbe prendere il via questa settimana stando a quanto riportato dall'agenzia Bloomberg.Tra le altre banche cali contenuti per Bper (-0,25%) e Banco BPM (-0,1%).In controtendenza invece Intesa che segna +2,3% a 2,538 euro, tra i migliori titoli di oggi e anche miglior performer del Ftse Mib da inizio anno con oltre +11%. Il titolo si è riportato sui massimi dal 15 ottobre quando il titolo si era spinto fino ad area 2,575 che corrisponde con il top di chiusura degli ultimi 3 anni e mezzo.