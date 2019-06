Banche festeggiano discesa dello spread, Ubi e Unicredit le più in forma

Titta Ferraro 4 giugno 2019 - 12:17

MILANO (Finanza.com)

Le Banche del Ftse Mib cavalcano la discesa dello spread e si avviano al giro di boa di seduta con guadagni consistenti. A primeggiare è Ubi Banca che è arrivata a guadagnare oltre il 3 per cento in area 2,36 euro. Bene anche Unicredit che allunga sopra i 10 euro a 10,394 (+2,58%) e Intesa Sanpaolo che segna +2,47% a 1,87 euro. Leggermente più indietro seguono Banco Bpm e Bper con quasi +2%.Il settore bancario si giova anche dell'attesa per la riunione Bce di giovedì, che dovrebbe confermare un atteggiamento accomodante e dare dettagli sul nuovo Tltro in partenza a settembre.Lo spread viaggia sui minimi di giornata a 271 punti base dopo che in avvio si era riportato sopra i 280 pb. In generale l'effetto spread fa bene a tutto il Ftse Mib che sale di oltre l'1% con la sponda delle parole del vicepremier, Matteo Salvini, che ha rassicurato sulla tenuta dell'esecutivo. "Non ho alcuna intenzione di far cadere il Governo, ma il Governo è pagato per fare, i ministri e i presidenti sono pagati per fare. Non sto pensando a ribaltoni o ad altri Governi", sono state le secche parole di Salvini intervenuto a radio RTL. Ieri sera il premier Giuseppe Conte aveva chiesto durante una conferenza stampa ai due partner di governo chiarezza circa l'intenzione o meno di portare avanti l'esperienza di governo. Conte che ha anche tranquillizzato i mercati circa l'intenzione dell'Italia di mediare con l'Ue per evitare una procedura di infrazione.