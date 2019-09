Banche euforiche a Piazza Affari, balzo del 3% per Atlantia

Titta Ferraro 4 settembre 2019 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari festeggia il via libera al governo Pd-M5s da parte della piattaforma Rousseau. Il Ftse Mib viaggia in rialzo dell'1,36% a 21.689 punti, risultando la migliore Borsa europea. Spicca il balzo delle banche con +2,25% per Unicredit e +1,5% Intesa Sanpaolo. Molto bene anche Atlantia (+2,91%) con la bozza di programma di governo giallo-rosso circolata ieri che parla di revisione delle concessioni autostradali senza fare menzione di possibile revoca di quella di Autostrade.Lo spread Btp-Bund è sceso di slancio sotto i 150 punti base, sui minimi da metà maggio 2018, ossia da prima dell'emergere dei primi segnali di un possibile patto Lega-M5S.Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte oggi dovrebbe recarsi al Quirinale per presentare la squadra di governo e sciogliere la riserva, dopo il sì degli iscritti alla piattaforma Rousseau all'esecutivo M5S-PD. I sì all'accordo con i dem sono stati 63.146 (79,3%). Stando a quanto riportato da fonti parlamentari all'Ansa, il nuovo governo potrebbe giurare in serata o, più probabilmente, nella giornata di domani.