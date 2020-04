Banche e titoli risparmio gestito in tilt: Poste -7% e Mediobanca -6%

Redazione Finanza 15 aprile 2020 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Accelera ancora al ribasso Piazza Affari con il Ftse Mib che cede oltre il 3,5 per cento scendendo sotto i 17 mila punti. Pesa il forte calo dei titoli bancari e di quelli oil. Le tensioni in vista del Consiglio Europeo del 23 aprile stanno facendo salire anche oggi lo spread arrivato a ridosso di quota 250 pb con tasso del Btp a 10 ani tornato sopra il 2%.Tra i singoli titoli spicca il -6% circa di Mediobanca (sospesa per eccesso di ribasso), così come il -5,77% di UBI, -5,44% Unicredit e -5,64% Bper.Al di fuori delle banche peggio fa Poste Italiane arriva a oltre -7%. In generale paga dazio tutto il risparmio gestito con Finecobank a oltre -8%, circa -6% per Azimut e Banca Mediolanum.