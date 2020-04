Banche e prestiti fino a 25 mila euro: ABI chiarisce modalità, niente compensazioni preesistenti

Titta Ferraro 24 aprile 2020 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

L’ABI ha inviato una nuova circolare alle banche sui finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti al 100% secondo quanto previsto dal Decreto Liquidità dell’8 aprile. L'ABI chiarisce che il finanziamento fino a 25.000 euro, le cui domande sono presentabili dal 17 aprile, prevede espressamente che l’inizio del rimborso non avvenga prima di 24 mesi dall'erogazione e che non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, anche nella forma dello scoperto di conto corrente: la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.Tale divieto di compensazione si applica anche per chi utilizza la sospensione prevista dall’art. 56 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020: anche in questo caso, è vietato l’utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre un’esposizione preesistente sul conto corrente perché determinerebbe un avvio del rimborso prima del termine dei 24 mesi.