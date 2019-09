Banche e galassia Agnelli al tappeto, inchiesta contro Trump inquieta Piazza Affari

Titta Ferraro 25 settembre 2019 - 09:22

Primi scorci di giornata con mercati di cattivo umore complice lo scivolone di Wall Street causato dalll'avvio di un'indagine per una possibile apertura di un procedimento di impeachment da parte del Congresso Usa contro il presidente Donald Trump. Lo ha annunciato Nancy Pelosi, presidente della Camera, affermando che l'inquilino della Casa Bianca avrebbe abusato del suo potere per sollecitare l'aiuto dell'Ucraina a sporcare il nome del suo rivale democratico Joe Biden.L'indice Ftse Mib cede lo 0,99% a 21.684 punti. Tra i peggiori i titoli oil in scia al calo del petrolio: -1,22% per ENI e -1,93% Saipem. Male anche le banche con Unicredit che cede l'1,6% in area 10,5 euro. Debolezza pronunciata anche per i titoli della galassia Agnelli con oltre -2% per CNH, -1,33% per FCA e -1,83% per Juventus nonostante il successo in trasfeta a Brescia.