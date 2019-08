Banche e Telecom fanno volare Piazza Affari in attesa Conte bis. Rush di Prysmian

Titta Ferraro 29 agosto 2019 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

Sprint in avvio di giornata per Piazza Affari dopo che ieri sera M5S e Pd hanno riferito al Quirinale l'intesa per formare un nuovo esecutivo a guida Conte. Il premier dimissionario Giuseppe Conte è stato convocato oggi, alle 9.30, al Colle e Sergio Mattarella dovrebbe conferirgli l'incarico di formare un nuovo governo.Il Ftse Mib sale dell'1,2% a 21.222 punti con banche in prima fila. In spolvero le big: +1,85% Intesa Sanpaolo e +1,15% Unicredit. Ieri quest'ultima era stata sostenuta dai rumor circa le possibili mosse propedeutiche a una futura venda della turca Yapi.Tra i migliori anche Telecom Italia (+1,92%). Tra gli altri titoli rialzi di oltre l'1% per Leonardo, Italgas e Snam. Miglior titolo di giornata è Prysmian con oltre +3% grazie al buy arrivato da Goldman Sachs.