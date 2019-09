Banche del Sud: Bankitalia in pressing per fusioni

Titta Ferraro 21 settembre 2019 - 19:35

MILANO (Finanza.com)

Bankitalia spinge ancora per consolidamento tra le banche del Sud. Il Direttore Generale di Bankitalia, Fabio Panetta, sfrutta l'occasione dell'inaugurazione di Valoridicarta S.p.A., la nuova Società accreditata dalla BCE per la produzione di Carte speciali di sicurezza, per parlare delle banche del sud. "Nell’ultimo decennio gli intermediari con sede al Sud – di dimensioni ridotte e in buona parte banche popolari – hanno fortemente risentito della crisi. Un loro consolidamento potrebbe consentire di realizzare economie di scala e di diversificazione e di mettere a fattor comune le conoscenze sull’economia reale", spiega Panetta nel discorso tenuto oggi. L’obiettivo non deve essere quello di ricreare “banche del territorio”, i cui limiti sono apparsi evidenti con la crisi. "La sfida è dar vita a intermediari coinvolti nelle sorti dell’economia meridionale ma operanti alla frontiera dell’efficienza, in grado di far ricorso alla tecnologia e di fornire alle imprese del Sud – in concorrenza con altre banche – una adeguata assistenza creditizia e finanziaria", conclude.