Banche del Ftse Mib galvanizzate da promozione Moody's, Banco BPM la migliore

4 dicembre 2019 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

Scatto in Borsa per il settore bancario in scia alla promozione da parte di Moody's che ha alzato l'otulook sul sistema bancario tricolore. Banco Bpm guida i rialzi ed è arrivato a guadagnare il 3%, segue UBI Banca con +2,1%. Intesa Sanpaolo, che ha anche perfezionato la partnership sugli UTP con Prelios, sale dell'1,8%, mentre Unicredit segna +1,56% all'indomani della presentazione del nuovo piano strategico.Moody's motiva il miglioramento dell'outlook con la riduzione di crediti deteriorati. "Le prospettive per il sistema bancario italiano sono cambiate poiché i crediti deteriorati continueranno a diminuire, le condizioni di finanziamento delle banche miglioreranno e il loro capitale resterà stabile", spiega Moody's. Secondo l'analisi dell'agenzia di rating statunitense le banche italiane avranno una redditività stabile o moderatamente migliore nel 2019 e 2020 grazie ai minori costi di finanziamento, al minor costo del rischio e ai benefici derivanti dall'efficientamento relativo alle recenti iniziative di ristrutturazione. Inoltre, i coefficienti patrimoniali dovrebbero rimanere stabili.