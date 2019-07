Banche del Ftse Mib depresse da maxi-perdita di Deutsche Bank

Titta Ferraro 24 luglio 2019 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

In affanno oggi il settore bancario in scia ai conti Deutsche Bank che hanno evidenziato una perdita oltre le attese nel trimestre appena concluso. La peggiore è Bper, già in affanno ieri, con un calo dell'1,82%. UBI Banca cede l'1,34%, mentre le big Intesa Sanpaolo e Unicredit limitano i cali a -0,6% circa.Fa invece da parziale contrappeso il calo dello spread Btp-Bund, tornato sotto i 190 punti base sullo stemperarsi delle tensioni nel governo. Ieri sera il premier Conte ha espresso un parere a favore della TAV facendo capire che l'opera andrà avanti.Deutsche Bank ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con perdite nette per 3,15 miliardi, contro il rosso atteso di 1,7 miliardi, da parte degli analisti di Refinitiv. Le maggiori perdite si spiegano con gli oneri di ristrutturazione che la banca tedesca ha iniziato a sostenere, nell'ambito del maxi piano annunciato all'inizio del mese, che prevede il taglio di 18.000 dipendenti e l'uscita dal business del Global Equity entro il 2022.