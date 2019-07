Banche, con lo spread a quota 200 recuperato un miliardo (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 5 luglio 2019 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

Con lo spread sceso fino a 200 punti base, a seguito dell'annuncio della decisione della Commissione europea di non avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, le banche italiane hanno recuperato un miliardo.E' quanto scrive in prima pagina il Sole 24 Ore, riportando uno studio di Intermonte, secondo cui "100 punti di spread in meno equivalgono per le grandi banche italiane a un rialzo di un miliardo in termini di capitale aggiuntivo".Il Sole 24 Ore fa il punto della situazione anche su Piazza Affari e i titoli bancari.L'azionario italiano, fa notare, è balzato del +9% nell'ultimo mese e +20,7% da gennaio, grazie agli acquisti sui titoli bancari (in media +3,5% ieri e +8% in una settimana), che guardano con favore al calo dello spread. "Ieri (lo spread) è risalito a 207 punti base ma è molto lontano dai picchi di 320 punti di novembre".