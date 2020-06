Banche avanti tutta in Borsa: pioggia di acquisti su Mps (+7%)

Daniela La Cava 23 giugno 2020 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

Bancari in gran spolvero a Piazza Affari, dopo le parole del numero uno del Consiglio di Vigilanza sulle banche della Bce, Andrea Enria. Quest'ultimo ha consigliato agli istituti europei di valutare "nuove aggregazioni", in quanto "la pandemia comprimerĂ ancora la redditivitĂ ". Tra tutti i titoli del comparto bancario corre Mps che vola di oltre il 7%, tra le possibili protagoniste in caso di consolidamento del settore. Spunti positivi anche per Banco Bpm che guadagna oltre il 3%, bene anche Ubi e Unicredit che salgono di quasi il 3 per cento. Tra le big bank del Ftse Mib in evidenza anche Intesa Sanpaolo che sale di circa il 2,2 per cento.