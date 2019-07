Banche avanti tutta, Ftse Mib attacca massimi 2019 con spread ai nuovi minimi

Titta Ferraro 4 luglio 2019 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Non si ferma il rally di Piazza Affari e dei Btp. Dopo la chiusura scoppiettante di ieri con un balzo del 2,40%, oggi il Ftse Mib ha superato subito in avvio la soglia dei 22 mila punti con un progresso dello 0,45%. A sospingere gli acquisti sono più fattori: la scelta di Christine Lagarde come prossimo presidente della Bce e la decisione della Commissione Ue di non andare avanti con la procedura di infrazione.Anche oggi grandi protagoniste le banche, che ieri hanno segnato rialzi tra il 5 e il 6%. In avvio sprint di oltre +4% per UBI Banca, seguita da Banco BPM (+2,1%) e dalle big Unicredit (+2,57%) e Intesa (+1,98%).Lo spread in avvio è sceso fino a 194 pb, sui nuovi minimi a un anno con tasso btp 10 anni all'1,58% (minimi dal 2016).